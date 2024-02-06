В Крыму пройдёт обучение для рестораторов

В Симферополе и Ялте пройдёт бесплатная образовательная программа «Мой бизнес. Про рестораны». Фото: Центр «Мой бизнес»Программа будет посвящена современным тенденциям в ресторанном бизнесе, управлению персоналом, повышению качества обслуживания, увеличению прибыли через оптимизацию.
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