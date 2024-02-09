Священник из храма на Фестивальной помогает восстановить старинную церковь

Почётный настоятель храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино протоиерей Георгий Полозов участвует в восстановлении храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Высоком Кесовогорского района Тверской области.
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