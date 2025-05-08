Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Госдумы Адам Делимханов в своем телеграм-канале призвал сотрудников правоохранительных органов разобраться в нападении на выходцев из Республики Ингушетии, которое произошло […] The post «Национализм и беспредел»: соратник Кадырова призвал разобраться в нападении на выходцев из Ингушетии first appeared on LentaMsk.
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