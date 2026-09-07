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Татар-информ

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Ученые выяснили, почему долгий выдох толкает человека на риск

Ученые выяснили, почему долгий выдох толкает человека на риск

Ученые обнаружили, что медленное дыхание с удлиненным выдохом повышает склонность человека к рискованным решениям, такой ритм дыхания увеличивает вариабельность сердечного ритма и чувствительность мозга к вознаграждению.

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