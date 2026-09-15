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К 2030 году более 95% российских судей начнут использовать ИИ

К 2030 году более 95% российских судей начнут использовать ИИ

Более 95% российских судей будут применять нейросети в работе к 2030 году. Об этом говорится в Концепции внедрения технологии, которую в сентябре утвердил председатель Верховного суда Игорь Краснов, сообщил «Коммермант» .

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