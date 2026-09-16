КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае угрозы безопасности страны, передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи Пхеньян обвиняет Вашингтон и Сеул в усилении военного сотрудничества и росте американского военного присутствия в регионе.
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