КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР пригрозила США и Южной Корее применением ядерного оружия в случае угрозы безопасности страны, передаёт Центральное телеграфное агентство Северной Кореи Пхеньян обвиняет Вашингтон и Сеул в усилении военного сотрудничества и росте американского военного присутствия в регионе.