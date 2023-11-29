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Из-за повторного ухудшения погоды более 43 тысяч крымчан остаются без света

Из-за повторного ухудшения погоды более 43 тысяч крымчан остаются без света

В Крыму продолжается ликвидация последствий "Шторма века". Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в своем официальном telegram-канале, что в связи с повторным ухудшением погоды количество крымчан, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет почти 45 тысяч человек.

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