Минобороны КНР: к 2025 году ВМС Китая будут насчитывать в своём составе около 400 кораблей

Ожидается, что к 2025 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая вырастет до 400 кораблей (или корпусов — с учётом построенных, но не введённых в эксплуатацию окончательно) по сравнению с 340, имеющимися на настоящий момент.