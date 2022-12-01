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Минобороны КНР: к 2025 году ВМС Китая будут насчитывать в своём составе около 400 кораблей

Минобороны КНР: к 2025 году ВМС Китая будут насчитывать в своём составе около 400 кораблей

Ожидается, что к 2025 году военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая вырастет до 400 кораблей (или корпусов — с учётом построенных, но не введённых в эксплуатацию окончательно) по сравнению с 340, имеющимися на настоящий момент.

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