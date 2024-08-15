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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Эксперты назвали самые популярные автомобили на российском рынке

По итогам семи месяцев этого года средняя стоимость топ-10 наиболее популярных легковых автомобилей практически не изменилась по сравнению с показателями прошлого года и составила порядка 2,95 млн рублей.

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