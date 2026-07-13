Секреты нежного заварного теста и необычных начинок для паровых блюд

Признаюсь, я долго искала идеальный рецепт теста для блюд на пару. Хотелось найти такой вариант, чтобы он был одновременно и нежным, и прочным, чтобы с ним было приятно работать, а результат всегда радовал.
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