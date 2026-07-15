Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

209 подписчиков

В Южной Осетии впервые пройдет фестиваль «Тропой Галати»

В Южной Осетии впервые пройдет фестиваль «Тропой Галати»

Международный фестиваль-конкурс для детей и молодежи «Тропой Галати» пройдет в Южной Осетии. Проведение мероприятия стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, сообщили в местном Фонде культуры имени Аслан-Гирея Галати.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии