В Южной Осетии впервые пройдет фестиваль «Тропой Галати»

Международный фестиваль-конкурс для детей и молодежи «Тропой Галати» пройдет в Южной Осетии. Проведение мероприятия стало возможным благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов, сообщили в местном Фонде культуры имени Аслан-Гирея Галати.
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