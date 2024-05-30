Роспотребнадзор выявил виновника пищевых отравлений в «Жизньмарте» и дело отправлено в суд

Березовский городской суд Свердловской области рассматривает сегодня вопрос о приостановлении деятельности ИП "Фабрика Гумарова", которая является главным подозреваемым в массовом отравлении покупателей сети продуктовых магазинов "Жизньмарт".
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