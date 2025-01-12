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Царьград

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Командир «Ахмата»: ВСУ оставили тела и мародёрствовали в курском хуторе

Командир «Ахмата»: ВСУ оставили тела и мародёрствовали в курском хуторе

Командир группы «Ахмат» с позывным Аид сообщил, что украинские военные оставили тела своих сослуживцев в курском хуторе Бердин, предпочтя заняться мародёрством, вместо эвакуации погибших.

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