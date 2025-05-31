Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Езжай в кишлак!»: главу киргизской диаспоры лишили гражданства РФ и послали на родину

«Езжай в кишлак!»: главу киргизской диаспоры лишили гражданства РФ и послали на родину

В ХМАО мигрант пролез во власть и заявил, что это - "исторические земли" узбеков.   Ну вот и дождались.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Закон о визовом въезде и Закон о трудовых мигрантах! Всех остальных- метлой из страны с лишением  гражданства РФ купленного, всех соцпособий, с их диаспорами, анклавами и кишлаками! Разогнать ДУМ!
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8 час.
Валентина Вахнина
Чего наши власти медлят, чуркистан, есть чуркистан, всех  ненавижу ,чемодан вокзал.
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7 час.
Наталия
Самое печальное, что этот Тали Заде за какие-то заслуги стал членом ЕР и как- то пролез даже  в депутаты. Неужели, действительно, членство в партиях и депутатские мандаты продаются и есть даже негласный прайс-лист?
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6 час.
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