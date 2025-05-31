«Езжай в кишлак!»: главу киргизской диаспоры лишили гражданства РФ и послали на родину

Закон о визовом въезде и Закон о трудовых мигрантах! Всех остальных- метлой из страны с лишением гражданства РФ купленного, всех соцпособий, с их диаспорами, анклавами и кишлаками! Разогнать ДУМ!

Наталия

Самое печальное, что этот Тали Заде за какие-то заслуги стал членом ЕР и как- то пролез даже в депутаты. Неужели, действительно, членство в партиях и депутатские мандаты продаются и есть даже негласный прайс-лист?