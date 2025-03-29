Есть ли у них корни, и может ли временный зуб стать постоянным? Молочные зубы

В обиходе принято говорить, что зубы бывают молочными и коренными. Означает ли это, что у молочного зуба нет корня? Но за счет чего он тогда держится? И почему, когда выпадает молочный зуб, мы видим только коронковую часть – где же, собственно, корень? Ищем истину вместе с детским врачом-стоматологом, пародонтологом Мадиной Ревазовой.