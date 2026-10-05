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Спорт Уик-Энд

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Бывший главный тренер «Родины» Хуан Диас нашел новый клуб

Бывший главный тренер «Родины» Хуан Диас нашел новый клуб

Хуан Диас стал новым главным тренером «МЛ Витебск». Об этом сообщает пресс-служба белорусского клуба.

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