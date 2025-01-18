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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» не устраивают требования агентов Солари. Клуб начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке

По данным Metaratings.ru, «Спартак» начал изучать новые кандидатуры на латиноамериканском рынке на позицию вингера.

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