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Щербинина о парном катании: «Выступать в новой категории волнительно, но очень интересно. Самое сложное – выбросы»

В августе стало известно, что Щербинина перешла из одиночного катания в пары и будет выступать с Артемом Петровым.

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