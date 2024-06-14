В Китае издано отдельной брошюрой выступление Си Цзиньпина на церемонии открытия 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран

Пекин, 13 июня /Синьхуа/ -- Издательство "Жэньминь чубаньшэ" на днях выпустило отдельной брошюрой выступление председателя КНР Си Цзиньпина на церемонии открытия 10-й встречи на уровне министров в рамках Форума сотрудничества Китая и арабских стран.
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