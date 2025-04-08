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NYT сообщила о договоренности Трампа и Paramount о медиации иска на $20 млрд

NYT сообщила о договоренности Трампа и Paramount о медиации иска на $20 млрд

Американский лидер Дональд Трамп и компания Paramount из США начали процесс досудебного урегулирования иска на сумму $20 млрд, направленного в сторону телеканала CBS News за искажение интервью бывшего вице-президента страны Камалы Харрис в программе 60 Minutes.

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