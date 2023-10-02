Экономика Китая стабилизируется, производственная активность вернулась к росту

Деловая активность в Китае в сентябре наконец начала расти. По данным Национального бюро статистики КНР, в первом осеннем месяце индекс деловой активности PMI вырос с 49,7 в августе до 50,2 (при прогнозе в 50,0), означающего рост экономики.
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