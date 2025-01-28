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Цены выпусков ОФЗ-ПД с объявленной допэмиссией резко снизились в ожидании «премий» на аукционах

Цены выпусков ОФЗ-ПД с объявленной допэмиссией резко снизились в ожидании «премий» на аукционах

В понедельник Минфин РФ объявил, что на аукционах с 29 января 2025 года будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков в объеме до 50 млрд рублей по номинальной стоимости каждый.

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