Как это у них получилось?! Два красивых парня сводят с ума интернет-реальность… :)

Они называют себя 2venezolanos, хотя настоящие их имена – Алехандро Бензакен и Кевин Люстгартен. Говорят, эти двое гнут меридианы и параллели, замыкают время в кольцо и вытягивают предметы в четвертое измерение… Про их волшебное умение можно долго рассказывать, но лучше всего просто посмотреть! Цитрусовое настроение ) Немного об искусстве Осторожно, не повторять!) Дождливо… Ой! Всем денежек! :)) Зациклился) Вот такие умелые парни! Круто, правда? .