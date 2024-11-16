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Как это у них получилось?! Два красивых парня сводят с ума интернет-реальность… :)

Как это у них получилось?! Два красивых парня сводят с ума интернет-реальность… :)

Они называют себя 2venezolanos, хотя настоящие их имена – Алехандро Бензакен и Кевин Люстгартен. Говорят, эти двое гнут меридианы и параллели, замыкают время в кольцо и вытягивают предметы в четвертое измерение… Про их волшебное умение можно долго рассказывать, но лучше всего просто посмотреть! Цитрусовое настроение ) Немного об искусстве Осторожно, не повторять!) Дождливо… Ой! Всем денежек! :)) Зациклился) Вот такие умелые парни! Круто, правда?  .

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