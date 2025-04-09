Apple стремится обойти тарифные ограничения

Как сообщается, в конце марта Apple превентивно отправила пять самолетов с iPhone, ПК и другими устройствами из Индии в США, чтобы избежать уплаты 10-процентной импортной пошлины в США и временно стабилизировать цены в Америке, сообщает The Times of India.
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