Роскосмос утвердил программу подготовки первого космонавта из Мьянмы. Руководитель Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко подчеркнул, что обучение будет стандартным без специфических требований.
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