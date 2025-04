NASDAQ Futures Long Setup: Pullback Entry After Tariff Boost Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Jun 2025) CME_MINI:MNQM2025 natron Market Outlook – April 13, 2025 Quick recap: In my last public analysis, I mentioned watching the 18,350–18,000 zone for signs of support — a level stacked with confluence (50–61.