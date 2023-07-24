Очередная АПЛ США пришвартовались в Южной Корее на фоне «угроз» со стороны соседней КНДР

Атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США класса «Лос Анджелес» USS Annapolis сегодня прибыла в Южную Корею, пришвартовавшись на военно-морской базе, расположенной на острове Чеджудо.
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