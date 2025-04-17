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Пункт-А

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Близ Астрахани полиция остановила две иногородние машины с 24 коробками раков

Близ Астрахани полиция остановила две иногородние машины с 24 коробками раков

Общий вес изъятых членистоногих составил около 400 килограммов. В рамках проведения операции «Путина-2025» сотрудники отдельной специализированной роты региональной Госавтоинспекции остановили в Наримановском районе автомобиль под управлением 59-летнего иногороднего водителя.

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