ХМАО вывозит огромные объемы леса в Узбекистан

С начала 2025 года из ХМАО в Узбекистан отправили 29 тысяч кубометров древесины. За первые четыре месяца года проконтролировали 359 партий пиломатериалов хвойных пород, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Тюменской области.
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