Ледоход на Оби достиг деревни Казальцево в Томской области

Лед на Оби за сутки продвинулся на 20 км. Сегодня, 22 апреля, голова находится в деревне Казальцево Каргасокского района Томской области, сообщил начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.
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