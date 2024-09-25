Работа над художественным фильмом «Левша» подвинет петербуржцев в центре города. СПб ГКУ «ДОДД» сообщает, что киносъемки временно ограничат движение и стоянку авто 27, 28 и 29 сентября.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Работа над художественным фильмом «Левша» подвинет петербуржцев в центре города. СПб ГКУ «ДОДД» сообщает, что киносъемки временно ограничат движение и стоянку авто 27, 28 и 29 сентября.