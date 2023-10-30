Пять поводов для гордости, или Шокирующая правда о представителях ЛГБТ. Они больше не…

Сергей Петров

Господа-товарищи, во многих семьях появилась "Алиса". Во первых, попробуйте у нее спросить чей Крым? Ответ вас несколько озадачит. И следующий вопрос уж к вам - вы знаете о чем она беседует с вашими детьми? И еще - она вас постоянно слушает - оно вам это надо? Это ли не канал для соответствующей обработки мозгов ваших детей? Особенно когда родителей нет дома.