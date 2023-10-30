Думаю, все успели увидеть, как «прогрессивный» западный мир весь июнь тряс голыми телесами, размахивал радужными флагами, пугал добропорядочных граждан разукрашенными лицами и разноцветными волосами.
Пять поводов для гордости, или Шокирующая правда о представителях ЛГБТ. Они больше не…
Комментарии
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Сергей Петров
Господа-товарищи, во многих семьях появилась "Алиса". Во первых, попробуйте у нее спросить чей Крым? Ответ вас несколько озадачит. И следующий вопрос уж к вам - вы знаете о чем она беседует с вашими детьми? И еще - она вас постоянно слушает - оно вам это надо? Это ли не канал для соответствующей обработки мозгов ваших детей? Особенно когда родителей нет дома.
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1 д.
Евгений Сорокин
А вот уж фигушки! Если тебе нравятся пидарасы, значит, ты и сам пидарас.
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1 д.
В
Воробей
Ну, что Вам на это можно ответить? ( Обычно я в таких случаях ограничиваюсь констатацией: "Товарищ не думающий, товарищ чувствующий".
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1 д.
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