Пять поводов для гордости, или Шокирующая правда о представителях ЛГБТ. Они больше не…

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Комментарии
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Сергей Петров
Господа-товарищи, во многих семьях появилась &quot;Алиса&quot;. Во первых, попробуйте у нее спросить  чей Крым? Ответ вас несколько озадачит. И следующий вопрос уж к вам - вы знаете о чем она беседует с вашими детьми? И еще - она вас постоянно слушает - оно вам это надо? Это ли не канал для соответствующей обработки мозгов ваших детей? Особенно когда родителей нет дома.
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1 д.
Евгений Сорокин
А вот уж фигушки! Если тебе нравятся пидарасы, значит, ты и сам пидарас.
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1 д.
В
Воробей
Ну, что Вам на это можно ответить?   (   Обычно я в таких случаях ограничиваюсь констатацией: &quot;Товарищ не думающий, товарищ чувствующий&quot;.
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1 д.

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