Правительство России отменило пени за газ в трех регионах

Жителей Белгородской, Брянской и Курской областей освободили от пеней за просрочку платежей за газ. Новые правила также распространяются на управляющие компании и ТСЖ.
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