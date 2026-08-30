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Царьград

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Правительство России отменило пени за газ в трех регионах

Правительство России отменило пени за газ в трех регионах

Жителей Белгородской, Брянской и Курской областей освободили от пеней за просрочку платежей за газ. Новые правила также распространяются на управляющие компании и ТСЖ.

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