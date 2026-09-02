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«Ящик Пандоры уже открыт»: самые острые заявления Путина в Бишкеке

«Ящик Пандоры уже открыт»: самые острые заявления Путина в Бишкеке

Президент России Владимир Путин после завершения саммита ШОС в Бишкеке сделал ряд громких заявлений, затронув тему украинского конфликта, состояние российской экономики, отношения с Западом и ситуацию на Южном Кавказе.

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