Ставка RUONIA в пятницу 13,96%

RUONIA рассчитывается по операциям топ-35 банков и публикуется ЦБ РФ, она служит базой для определения купонного дохода по биржевым облигациям с плавающей ставкой.
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