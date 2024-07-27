У вас есть законное право наблюдать за ремонтом машины — вот когда им лучше воспользоваться

В России, по разным оценкам, функционирует от 70 тысяч до 100 тысяч автосервисов. Среди них есть такие, которые идут на различные уловки, чтобы не допускать автовладельца в ремонтную зону, несмотря на то, что это противоречит российскому законодательству.
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