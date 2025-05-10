Возможны ли путешествия быстрее скорости света

Россиянин

Не нужно для этого иметь отрицательную энергию. Нужно создать пузырь мини-Вселенной. Но перед этим должен быть импульс в нужном направлении движения. Так как, мини- Вселенная не будет подчиняться законам физики нашей вселенной, для нас он просто не будет существовать. Следовательно, не будут существовать и препятствия к сверхсветовому движению. Эдакий НУЛЬ переход. Для стороннего наблюдателя это будет выглядеть как исчезновение в одном месте и появление в другом. Но вся беда таких путешествий в том, что можно появиться внутри звезды... Все дело в том, что проконролировать период между исчезновением и появлением будет просто невозможно. По той простой причине, что это будет делать некому и нечему. Следовательно: "Прыжки" нужно будет делать на короткие расстояния, или убедившись что в точке появления не окажется планета или звезда. Да даже любой камушек может серьезно повредить. Только представьте себе: Внутри космонафта вдруг появляется кусок камня. То есть, путешественники будут наблюдать картинку появления всевозможных камешков, пыли и песчинок. Всего того, чем заполнен космос. И все что появилось, будут участвовать в следующем прыжке. Но и это еще не все неприятности: Ведь все эти камешки и прочее, имеют каждый свой вектор направления движения и скорость. То есть, экипаж рискует быть изрешеченным.