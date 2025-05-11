В России потребовали начать проверку игрушек в стиле аниме в непристойных позах

Депутат законодательного собрания города Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением о проведении проверки игрушек в стиле аниме и манга, которые изображают детей и подростков в непристойных позах или в «символическом» нижнем белье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии