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Apple извинилась за рекламу iPad «Crush», которая явно «не попала в цель» Apple опубли...

Apple извинилась за рекламу iPad «Crush», которая явно «не попала в цель» Apple опубли...

Apple извинилась за рекламу iPad «Crush», которая явно «не попала в цель»Apple опубликовала извинения после того, как реклама нового iPad Pro, в которой под прессом сдавливаются музыкальные инструменты и другие предметы, вызвала широкую критику в творческом сообществе.

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