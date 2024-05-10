Apple извинилась за рекламу iPad «Crush», которая явно «не попала в цель» Apple опубли...

Apple извинилась за рекламу iPad «Crush», которая явно «не попала в цель»Apple опубликовала извинения после того, как реклама нового iPad Pro, в которой под прессом сдавливаются музыкальные инструменты и другие предметы, вызвала широкую критику в творческом сообществе.
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