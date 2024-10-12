Президент Никарагуа распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем

Президент Никарагуа Даниэль Ортега распорядился разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом в эфире телевизионного канала Canal 4 проинформировала вице-президент центральноамериканской республики Росарио Мурильо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии