ФФККР утвердила переход Марии Нехаевой в сборную Израиля (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС. Нехаевой 19 лет, она выступает в танцах на льду. В дуэте с Федором Саниным становилась призером этапов Кубка Санкт-Петербурга и взяла бронзу на чемпионате Санкт-Петербурга 2024 года.