Pump.Fun планирует запустить нативную криптовалюту

Биржа свободной генерации мемкоинов на Solana, объявила о скором запуске токена. Pump.Fun стала популярной у пользователей по причине возможности запуска собственного мема в пару кликов и возможности заработать на хайпе выхода новых монет.
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