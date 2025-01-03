ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Собянин рассказал, как в Москве оказывают помощь детям, рожденным раньше срока

Важно сохранять связь между матерью и ребенком Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве за первый год работы отделения реанимации новорожденных перинатального центра городской клинической больницы №31 имени академика Савельевой врачи помогли 576 малышам, которые появились на свет раньше срока.

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