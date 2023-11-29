Кошого для невесты и роскошные белдемчи. Возрождение традиций кочевников

Дизайнер Асель Дордоева живет в Кыргызстане, но любовь к Алматы занимает в ее сердце особое место. Талантливая рукодельница регулярно приезжает в южную столицу, проводит мастер-классы для всех желающих и занимается благотворительностью.
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