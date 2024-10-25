Суд арестовал более 70 счетов, квартиры и драгоценности по делу бывшего полковника МВД

Суд арестовал более 70 счетов, порядка 15 квартир и около 160 драгоценностей по делу бывшего заместителя начальника управления строительства и расквартирования Главного командования внутренних войск МВД Игоря Долгих.
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