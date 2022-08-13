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Иранская сторона провела Церемонию приветствия Стран-участниц конкурса «Соколиная охота»

Иранская сторона провела Церемонию приветствия Стран-участниц конкурса «Соколиная охота»

После поднятия государственных флагов стран-участниц состоялась Церемония возложения венков к мемориалу «неизвестного солдата» погибшего в Ирано-Иракской войне.

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