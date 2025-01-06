Украина заплатит слишком высокую цену за попытки ВСУ контратаковать в Курской области. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз, уточнив, что такой маневр Киева приведет к еще большим жертвам среди украинцев.
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