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Свежие комментарии

Яшина* поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма

Администрация ИК-3 в Смоленской области поставила политика Илью Яшина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) на дополнительный профилактический учет как «склонного к изучению и распространению экстремизма».

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