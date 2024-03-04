Яшина* поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма

Администрация ИК-3 в Смоленской области поставила политика Илью Яшина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) на дополнительный профилактический учет как «склонного к изучению и распространению экстремизма».
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