3 самых важных составляющих для сепарации от родителей

Взросление — это не только физиологический процесс, но и психологический. Одним из ключевых этапов психологического взросления является сепарация от родителей: молодой человек учится жить самостоятельно и принимать ответственные решения без постоянного вмешательства родительской власти.
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