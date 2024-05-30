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Анатомия бизнеса

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3 самых важных составляющих для сепарации от родителей

Взросление — это не только физиологический процесс, но и психологический. Одним из ключевых этапов психологического взросления является сепарация от родителей: молодой человек учится жить самостоятельно и принимать ответственные решения без постоянного вмешательства родительской власти.

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