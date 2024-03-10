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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фанат воссоздал город Валентайн из Red Dead Redemption 2 в Fortnite Один из фанатов Red Dead Red...

Фанат воссоздал город Валентайн из Red Dead Redemption 2 в Fortnite Один из фанатов Red Dead Red...

Фанат воссоздал город Валентайн из Red Dead Redemption 2 в FortniteОдин из фанатов Red Dead Redemption 2 воссоздал культовый город Валентайн в популярной королевской битве Fortnite, внедрив в него несколько знаковых локаций.

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